Delhi Air Pollution: जहरीली हवा बच्चों के लिए बनी मुसीबत, दिल्ली के स्कूलों को आउटडोर एक्टिविटी बंद करने का आदेश

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट को निर्देश जारी करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों को आदेश दिया है कि स्कूलों को प्रदूषण की वजह से आउटडोर एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए। डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ने अपने सर्कुलर में कहा, “कमीशन को लगता है कि NCR राज्य सरकारों और NCT दिल्ली सरकार के लिए तुरंत और सही एक्शन लेना ज़रूरी है ताकि नवंबर और दिसंबर के महीनों में होने वाले ऐसे फिजिकल स्पोर्ट कॉम्पिटिशन को उस इलाके में एयर क्वालिटी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए पोस्टपोन किया जा सके, जहाँ ऐसे इवेंट्स होने हैं।”

इसके अनुसार, NCT दिल्ली सरकार के सभी इंस्टीट्यूशन्स, जिनमें DoE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सरकारी/सरकारी मदद वाले/बिना मदद वाले मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन/मिनिस्ट्री ऑफ़ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, GOI से मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स एसोसिएशन शामिल हैं, को अगले ऑर्डर तक ऊपर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

