Delhi: दिवाली के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा, 36 AQI स्टेशन 'रेड जोन' में; लोगों की बढ़ेगी मुसीबत

By अंजली चौहान | Updated: October 21, 2025 08:22 IST2025-10-21T08:22:01+5:302025-10-21T08:22:07+5:30

Delhi AQI: सोमवार रात राष्ट्रीय राजधानी में लोगों द्वारा आतिशबाजी के साथ दिवाली मनाने के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब हो गई।

Delhi AQI:दिल्ली-एनसीआर में दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी की गई, जिसके बाज अगले दिन 21 अक्तूबर को वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई रेड जोन में हैं जिसका साफ मतलब है कि लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी होगी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह गाजियाबाद में सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। दिवाली से पहले ही दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब थी, लेकिन सोमवार रात पटाखे फोड़ने के बाद हवा और भी जहरीली हो गई।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रात 8 बजे से 10 बजे के बीच केवल हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देने के निर्देश के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों ने निर्धारित समय सीमा के बाद भी पटाखे फोड़ना जारी रखा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार रात 10 बजे तक, दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 344 पर पहुँच गया, जिसे "बहुत खराब" श्रेणी में रखा गया है। 38 निगरानी केंद्रों में से 36 ने वायु गुणवत्ता को "रेड ज़ोन" में और चार ने "गंभीर" प्रदूषण स्तर दर्ज किया। द्वारका (417), अशोक विहार (404), वज़ीरपुर (423) और आनंद विहार (404) के केंद्रों ने 400 से ऊपर एक्यूआई रीडिंग दर्ज की, जो "गंभीर" श्रेणी है।

त्योहारी रात के बाद प्रदूषण और बढ़ा

दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI, जो प्रतिदिन शाम 4 बजे मापा जाता है, सोमवार को 345 पर पहुँच गया, जो रविवार को 326 था। इससे पहले दिन में, 31 केंद्रों ने वायु गुणवत्ता "बेहद खराब" दर्ज की और तीन पहले से ही "गंभीर" श्रेणी में थे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि स्थिति और बिगड़ सकती है, मंगलवार और बुधवार को वायु गुणवत्ता और खराब होने की आशंका है।

CPCB 0-50 के बीच के AQI मानों को "अच्छा", 51-100 को "संतोषजनक", 101-200 को "मध्यम", 201-300 को "खराब", 301-400 को "बहुत खराब" और 401-500 को "गंभीर" श्रेणी में रखता है।

निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) के आंकड़ों से पता चला है कि सोमवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन का योगदान लगभग 15.6 प्रतिशत था, जबकि उद्योगों और अन्य स्रोतों का योगदान लगभग 23.3 प्रतिशत था।

रविवार को, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमान के बाद दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण को पहले ही लागू कर दिया था।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली की पूर्व संध्या और त्योहार के दिन दिल्ली-एनसीआर में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच और फिर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच हरित पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी थी।

