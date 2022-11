दिल्ली: एम्स में ऑपरेशन के बाद चार साल के बच्चे को दिए गए खाने में मिला कॉकरोच, ट्विटर पर तस्वीर सामने आने के बाद जांच शुरू

Highlights दिल्ली के एम्स में मरीज के खाने में कॉकरोच मिलने का दावा, चार साल बच्चे को दिया गया था खाना। बच्चे की मां ने बताया कि पेट के ऑपरेशन के बाद पहली बार उसे खाना दिया गया था। ट्विटर पर एक यूजर द्वारा तस्वीर शेयर किए जाने के बाद मचा हंगामा, अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू की।

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मरीज को परोसी गई दाल में कॉकरोच मिलने की बात सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना तब सामने आई जब एक ट्विटर यूजर ने तस्वीरों के साथ इसका विवरण साझा किया। ट्वीट में दावा किया गया है कि चार साल के बच्चे को परोसी गई दाल में कॉकरोच मिला।

साहिल जैदी ने नाम के यूजर ने ट्वीट किया, ‘राष्ट्रीय राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में दयनीय और भयावह स्थिति- पेट की प्रमुख सर्जरी के बाद पहले भोजन के रूप में चार साल के बच्चे को ‘कॉकरोच दाल’ परोसना अचंभित करने वाला है।’

Pathetic and frightening state of affairs at the most prestigious Medical facility in National Capital- Serving „Cockroach Daal“ to a 4 year old as first meal post major stomach surgery @aiims_newdelhi Shocked beyond belief 😒 pic.twitter.com/FU2fu7LuxH