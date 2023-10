दिल्ली: पीरागढ़ी इलाके में जूता फैक्ट्री में भीषण आग से मची अफरा-तफरी, दमकल की 33 गाड़ियां पहुंची

Highlights दिल्ली के पीरागढ़ी में लगी आग जूता फैक्ट्री में आग से हड़कंप दमकल की 33 गाड़ियां मौजूद

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में गुरुवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दमकल विभाग की 33 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।

बताया जा रहा है कि जूता फैक्ट्री जहां आग लगी है वह मेट्रो स्टेशन के पास है। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें ऊंची-ऊंची उठती दिख रही है।

जानकारी के अनुसार, आग गुरुवार तड़के लगी और चार बजे से फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना मिली। आग लगने का कारण अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, और यह स्पष्ट नहीं है कि आग के परिणामस्वरूप कोई हताहत या घायल हुआ है या नहीं। हालांकि, दमकल विभाग ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है।

