राजौरी मुठभेड़ में 5 जवानों की मौत के बाद आज जम्मू दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Highlights रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू सेक्टर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को जम्मू का दौरा करेंगे। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी सिंह के साथ जम्मू का दौरा करेंगे। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले से ही ग्राउंड जीरो पर हैं।

राजौरी/जम्मू: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में एक मुठभेड़ में पांच भारतीय सैनिकों की मौत होने के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू सेक्टर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को जम्मू का दौरा करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी साझा की। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी सिंह के साथ जम्मू का दौरा करेंगे।

एएनआई ने रक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले से ही ग्राउंड जीरो पर हैं। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी राजौरी के कांडी में चल रहे अभियानों की परिचालन स्थिति की समीक्षा करने के लिए पहले से ही ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां उग्रवादियों के साथ फिर से संपर्क स्थापित किया गया था।

Defence Minister Rajnath Singh to visit Jammu's Rajouri today Five soldiers lost their lives in an encounter in the Kandi area of Rajouri yesterday pic.twitter.com/3odzPCMBRS

एएनआई ने बताया कि उन्हें ग्राउंड कमांडरों द्वारा ऑपरेशन के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई थी। वहीं, जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कल राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान विस्फोट में शहीद हुए पांच सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच राजौरी में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों का पता लगाए जाने के बाद शनिवार तड़के फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

#WATCH | Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha pays tribute to five Army personnel who lost their lives in an explosion during an encounter with terrorists in Rajouri district yesterday pic.twitter.com/L6kOiA3zGK