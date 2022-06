सेना में 'अग्निपथ' भर्ती योजना का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, क्या है ये, जानें इस बारे में सबकुछ

Highlights अग्निपथ भर्ती अखिल भारतीय सभी वर्ग नामांकन पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद एक अच्छा वेतन पैकेज और एक निकास सेवानिवृत्ति पैकेज दिया जाएगा।

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को 'अग्निपथ' भर्ती योजना की घोषणा की। ऐसे में उन्होंने कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने आज 'अग्निपथ' की परिवर्तनकारी योजना को मंजूरी देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके तहत भारतीय युवाओं को सशस्त्र सेवाओं में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।

Under the 'Agnipath' scheme, efforts are to create a youthful profile of the Armed forces. It would help to train them for new technologies & also improve their health levels. This scheme will increase employment opportunities with new skills in different sectors: Rajnath Singh pic.twitter.com/ypemJyxf9i