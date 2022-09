DDMA Covid meeting: सर्दी-जुकाम से पीड़ित लोग अभी लगाएंगे मास्क!, सीएम केजरीवाल ने कहा-बूस्टर खुराक जरूर लें, बचाव जरूर कीजिए

Highlights कोरोना वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों को दिए गए संसाधनों की समीक्षा की गयी। अंतिम बैठक में लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था।

नई दिल्लीः दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। डीडीएमए कोविड बैठक में कहा गया कि मास्क लगाने की अनिवार्यता को संभवत: सरल किया जाएगा, लेकिन सर्दी-जुकाम से पीड़ित संवेदनशील समूहों के लिए ऐसा नहीं होगा।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर लगने वाले 500 रुपये के जुर्माने को समाप्त कर सकता है और शहर में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही कमी के मद्देनजर अस्पतालों में तैनात कर्मचारियों तथा उपकरणों को भी चरणबद्ध तरीके से कम करेगा। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को इस आशय की जानकारी दी।

DDMA Covid meeting: Mask mandate may be relaxed except for vulnerable groups, those with cough and cold, say sources