"मेरी बेटी का ख्याल रखना"- केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त से 1 दिन पहले चिंतित पायलट ने पत्नी से कही थी यह बात

मुंबई: उत्तराखंड में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर के पायलट अनिल सिंह ने एक दिन पहले जब पत्नी से बात की थी तो उनके अंतिम शब्द थे, ‘‘मेरी बेटी का ख्याल रखना। उसकी तबीयत ठीक नहीं है।’’ आपको बता दें कि उत्तराखंड के केदारनाथ में गरूड़चट्टी में मंगलवार को एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे उसमें सवार छह श्रद्धालुओं समेत सात लोगों की मृत्यु हो गई है।

57 साल के सिंह मुंबई के अंधेरी उपनगर में पॉश आवासीय सोसायटी में रह रहे थे। उनके परिवार में पत्नी शिरीन आनंदिता और बेटी फिरोजा सिंह है। आनंदिता ने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए नई दिल्ली जाएंगी।

#WATCH | Uttarakhand: A helicopter carrying Kedarnath pilgrims from Phata crashes, casualties feared; administration team left for the spot for relief and rescue work. Further details awaited pic.twitter.com/sDf4x1udlJ

इस पर बोलते हुए पेशे से फिल्म लेखिका आनंदिता ने फोन पर कहा, ‘‘आखिरी बार उनका फोन कल (सोमवार) आया था। मेरी बेटी स्वस्थ नहीं है। उन्होंने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था।’’ गौरतलब है कि मूल रूप से पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके के निवासी सिंह पिछले 15 साल से मुंबई में रह रहे थे।

The helicopter crash in Kedarnath is extremely unfortunate. We are in touch with the State government to ascertain the magnitude of the loss, and are constantly monitoring the situation.