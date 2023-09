Daughter's Day 2023: अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस पर बेटियों ने ऐसे किया सेलिब्रेट, 19वें एशियन गेम्स में बाजी मारते हुए देश का बढ़ाया मान

Highlights अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस साल 2007 से सेलिब्रेट किया जा रहा है दिवस के लक्ष्य बेटियों को बेटों के बराबर सम्मान और अवसर दिलाना बेटियों को प्रशंसा का पात्र मानते हुए हर तरह से सक्षम बनाना माता-पिता का दायित्तव है

नई दिल्ली: हर साल की तरह इस बार भी सितंबर के आखिरी सप्ताह में पड़ने वाले रविवार को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस साल 2007 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस पर्व पर चीन में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स में रमिता, मेहुली घोष और आशि चौकसी ने 10 मीटर शूटिंग रैंज में सिलवर मेडल जीता है।

इस दिन को मनाने के जो लक्ष्य थे उनमें पारंपरिक रूप से बेटों की बराबरी में बेटियों को लाकर उन्हें उतना ही सम्मान दिलाना। यह दिवस एक खास बात पर प्रकाश डालता है कि बेटियों को शिक्षा, कौशल से परिपूर्ण, खेलों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना और सबसे जरुरी उन्हें बेटों के मुकाबले समान अवसर मिलना जिससे उनका कल बेहतर हो सके।

