Darjeeling Landslide: भारी बारिश से दार्जिलिंग में तबाही, भूस्खलन से 6 लोगों की मौत, लोहे का पुल गिरा

Darjeeling Landslide: दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और सिक्किम में मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम छह लोगों की मौत हो गई है और भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण आवश्यक परिवहन मार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे प्रभावित इलाकों में स्थिति और बिगड़ गई है।

Darjeeling Landslide:पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रविवार को भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हर तरफ तबाही मच गई है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन से लगभग 6 लोगों की मौत हो गई है और अभी आंकड़ें और बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा, अत्यधिक बारिश के कारण एक लोहे का पुल भी ढह गया। एक रिपोर्ट के अनुसार, सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ने वाला दुधिया में बालासन नदी पर बना लोहे का पुल ढह गया है और यातायात ठप हो गया है।

पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के कारण कई लोगों की मौत

भाजपा नेता राजू बिस्टा, जो दार्जिलिंग से सांसद भी हैं, ने कहा कि भारी बारिश के कारण कई लोगों की मौत हुई है और संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालाँकि सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, मिरिक में भूस्खलन के कारण कम से कम छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

बिस्टा ने X पर लिखा, "दार्जिलिंग और कलिम्पोंग ज़िलों के कई हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण हुए भारी नुकसान के बारे में जानकर मुझे बेहद दुख हुआ है। मौतें हुई हैं, संपत्ति का नुकसान हुआ है और बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा है। मैं स्थिति का जायज़ा ले रहा हूँ और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूँ।" 

बंगाल के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को कलिम्पोंग, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के साथ-साथ उप-हिमालयी ज़िले के लिए रेड अलर्ट जारी किया।

रविवार के लिए जारी चेतावनियों के अनुसार, अलीपुरद्वार के लिए रेड अलर्ट जारी है, और कूचबिहार, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 

हालाँकि, आरएमसी कोलकाता के नाउकास्ट के अनुसार, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में दोपहर 12 बजे तक अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है।

