दलाई लामा जाएंगे अरुणाचल और सिक्किम, चीन के लिए भारत का सख्त संदेश

Highlights चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का दौरा करेंगे दलाई लामा अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने दलाई लामा को दिया आमंत्रण दलाई लामा का अरुणाचल और सिक्किम का दौरा अ्क्टूबर या नवंबर में होगा

दिल्ली: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जल्द ही चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का दौरा करेंगे। दलाई लामा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आमंत्रण पर सीमावर्ती राज्यों का दौरा करेंगे। उनके इस यात्रा से भारत सरकार सीधे तौर पर चीन को बेहद सख्त संदेश देने जा रही है, जो दलाई लामा को अपना प्रमुख दुश्मन मानता है।

जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बीते शनिवार को दिल्ली में दलाई लामा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम खांडू ने ट्वीट करके बताया कि तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ने उन्हें भरोसा दिया है कि वो इस साल अक्टूबर या नवंबर में अरुणाचल का दौरा करेंगे।

Blessed to have audience with the apostle of peace; embodiment of compassion; ocean of wisdom, His Holiness the 14th @DalaiLama along with my family members today morning. Happy that His Holiness has reiterated his assurance to visit Arunachal by October/November this year.… pic.twitter.com/FwcK2w8iwo