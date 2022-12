दलाई लामा बोले- चीन लौटने का कोई मतलब नहीं, मुझे भारत पसंद है, देखें वीडियो

Highlights दलाई लामा 1959 से भारत में रह रहे हैं। दलाई लामा का असली नाम असली नाम तेनजिन ग्यात्सो है।

कांगड़ा: तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने सोमवार को कहा कि उनका चीन लौटने का कोई इरादा नहीं है और वह जीवन भर भारत में रहना पसंद करेंगे। उन्होंने कांगड़ा को अपना स्थायी निवास बताया। दलाई लामा ने तवांग गतिरोध के मद्देनजर चीन के लिए उनका संदेश पूछे जाने पर कहा, "हालात सुधर रहे हैं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में चीन अधिक लचीला है। लेकिन चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे भारत पसंद है। वह जगह है। कांगड़ा- पं नेहरू की पसंद, यह मेरा स्थायी निवास है।" दलाई लामा 1959 से भारत में रह रहे हैं। 1960 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित सरकार की स्थापना की। दलाई लामा का बयान 9 दिसंबर को भारतीय सेना के जवानों और चीनी पीएलए सैनिकों के बीच हुई झड़पों के बाद बढ़े तनाव की पृष्ठभूमि में आया है।

When asked for his message to China, in wake of Tawang face-off, Dalai Lama says, "Things improving. In Europe, Africa & Asia - China is more flexible. But no point in returning to China. I prefer India. That's the place. Kangra- Pt Nehru's choice, this is my permanent residence" pic.twitter.com/pY5YyWeeDv