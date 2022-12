तमिलनाडु: आज रात और कल के बीच पास कर सकता है चक्रवाती तूफान ‘मैंडूस’, कई राज्यों में भारी बारिश के साथ चल रही तेज हवाएं, कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी

Highlights चक्रवाती तूफान ‘मैंडूस’ आज रात और कल के बीच तमिलनाडु को पास कर सकता है। ऐसे में इसके खतरे को देखते हुए पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यही नहीं दो दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है।

चेन्नई:चक्रवाती तूफान 'मैंडूस' के तमिलनाडु के तट के करीब पहुंचने के कारण राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।

‘मैंडूस’ नौ दिसंबर की रात और 10 दिसंबर की अल सुबह उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के बीच के तटीय क्षेत्र से होकर गुजरेगा। चक्रवाती तूफान के कारण राज्य के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। नुंगमबक्कम में रिकॉर्ड सात सेंटीमीटर बारिश हुई जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई है।

इस पर बोलते हुए आईएमडी ने कहा है कि डॉपलर मौसम रडार चक्रवात की निगरानी कर रहे हैं, जो 24 घंटे से कम समय के लिए एक गंभीर चक्रवाती तूफान के बाद नौ दिसंबर को एक चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील हो गया।

चक्रवाती तूफान अब चेन्नई से लगभग 260 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व और कराईकल से 180 किमी पूर्व-उत्तर पूर्व में स्थित है। मैंडूस अरबी भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ है खजाने की पेटी (बॉक्स) और यह नाम संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चुना गया था।

चक्रवाती तूफान के शनिवार की मध्यरात्रि और तड़के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा श्रीहरिकोटा के पास ममल्लापुरम व दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है।

Heavy rains with strong winds were experienced in Puducherry today as cyclone Mandous is expected to cross Puducherry and Sriharikota tonight or tomorrow morning pic.twitter.com/LyjD3rks2r