Cyclone Shakti: महाराष्ट्र में चक्रवात 'शक्ति' की दस्तक! IMD ने जारी किया अलर्ट, छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Cyclone Shakti: चक्रवात शक्ति- चक्रवात 'शक्ति' के आगमन को देखते हुए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए चक्रवात की चेतावनी जारी की है, जिसमें 4 से 7 अक्टूबर तक मध्यम से उच्च अलर्ट लागू रहेंगे। यह चेतावनी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग सहित छह जिलों के लिए जारी की गई है। चक्रवात के दौरान, रविवार, 5 अक्टूबर तक, विशेष रूप से उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर, हवा की गति 45-55 किमी/घंटा तक पहुँचने की उम्मीद है, जिसमें 65 किमी/घंटा तक के झोंके भी शामिल हैं।

इसके अलावा, चक्रवात की तीव्रता के आधार पर हवा की गति बढ़ने की उम्मीद है। 5 अक्टूबर तक, विशेष रूप से उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर, समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने की उम्मीद है। मछुआरों को इस अवधि के दौरान समुद्र में जाने से बचने की सख्त सलाह दी गई है।

At 1800 UTC of 3 Oct, CS Shakhti lay centered about 340 km west of Dwarka. It is likely to move west-southwestwards and intensify further into a severe cyclonic storm around 0000 UTC of 4 Oct. Thereafter, to reach central parts of north & adj central Arabian Sea by 5th October. pic.twitter.com/IbMDuL5HPx — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 3, 2025

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, महाराष्ट्र के आंतरिक भागों, विशेष रूप से पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जिससे उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है। घने बादल बनने और वातावरण में नमी के प्रवेश जैसी स्थितियों के कारण भारी बारिश होने की आशंका है।

महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात 'शक्ति' की चेतावनी के मद्देनजर तैयारी के निर्देश भी जारी किए हैं। जिला प्रशासनों को अपने आपदा प्रबंधन तंत्रों को सक्रिय करने, तटीय और निचले इलाकों में नागरिकों के लिए निकासी योजनाएँ तैयार करने, सार्वजनिक परामर्श जारी करने, समुद्री यात्रा न करने की सलाह देने और भारी बारिश के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में, IMD ने कहा था, "3 अक्टूबर को 1800 UTC पर, CS शक्ति द्वारका से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में केंद्रित था। इसके पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ने और 4 अक्टूबर को 0000 UTC के आसपास एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके बाद, 5 अक्टूबर तक यह उत्तर और निकटवर्ती मध्य अरब सागर के मध्य भागों तक पहुँच जाएगा।"

