मणिपुर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू में ढील, दवाओं और जरूरत के सामान खरीदने में हो रही आसानी

By अंजली चौहान | Published: May 26, 2023 11:59 AM

मणिपुर में सरकार ने कर्फ्यू में ढील दी है और अब लोग घरों से निकलकर आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं।

फाइल फोटो

Next