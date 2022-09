Crackdown on PFI: अब तक 100 से अधिक पीएफआई सदस्य गिरफ्तार, कार्रवाई के विरोध में PFI का शुक्रवार को केरल बंद का आह्वान

Highlights केंद्र की इस कार्रवाई के विरोध में पीएफआई ने शुक्रवार को केरल में बंद का आह्वान किया है कार्रवाई के दौरान अब तक 100 से अधिक पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूरे भारत में कई स्थानों पर तलाशी ली

नई दिल्ली: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूरे भारत में कई स्थानों पर तलाशी ली है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेताओं के आवासों और कार्यालयों पर छापेमारी की गई और अब तक 100 से अधिक पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

महाराष्ट्र में 20 पीएएफाई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इनमें 5 नांदेड़ से हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि PFI के कुछ कार्यकर्ता देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। इनको एटीएस की टीम ने मुंबई की सत्र अदालत में पेश किया।

Maharashtra | 20 PFI activists including five from Nanded have been detained in Maharashtra. We had received information that some activists of the PFI are indulging in anti-national activities: Sandeep Khade, ATS SP, Aurangabad pic.twitter.com/LJr57dMNgE