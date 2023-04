कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने राज्यों से आपातकालीन हॉटस्पॉट की पहचान करने और टेस्टिंग बढ़ाने को कहा

Highlights राज्यों को 10 और 11 अप्रैल को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों को अस्पतालों का दौरा करने और अभ्यास की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। भारत में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 6,050 नए मामले सामने आये।

नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने राज्यों को आपातकालीन हॉटस्पॉट की पहचान करने, परीक्षण में तेजी लाने और अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मंडाविया ने केंद्र और राज्यों के सहयोग से काम करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जैसा कि संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए कोविड-19 की पिछली लहरों के दौरान किया गया था। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड प्रबंधन के लिए कोविड-उपयुक्त व्यवहार के परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण और अनुपालन की पांच गुना रणनीति का पालन करने का भी निर्देश दिया।

Requested all the health ministers to review health facilities and infrastructure in view of the Covid in their respective States & also visit the hospital on April 10 & 11 when a COVID mock drill will be conducted across the country.