Covid 19: कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी हो, पीएम मोदी ने कहा-जांच बढ़ाई जाये, भीड़ भरे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर एक उच्च-स्तरीय बैठक में भीड़ भरे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, टेस्टिंग बढ़ाने और जीनोमिक सीक्वेंसिंग का आग्रह किया। उन्होंने कमजोर और बुजुर्ग समूहों के लोगों के लिए 'एहतियात खुराक' को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 पर समीक्षा बैठक में कहा कि जीनोम अनुक्रमण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मजबूत निगरानी की जरूरत, जांच बढ़ाई जाये। ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटीलेटर, कर्मचारियों सहित अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कोविड से संबंधित जरूरी सुविधाओं का ‘ऑडिट’ करें।

PM Modi advised States to audit Covid specific facilities to ensure operational readiness of Hospital Infrastructure, including oxygen cylinders, PSA plants, ventilators and human resources: Prime Minister's Office