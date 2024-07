बंगाल में 'अवैध संबंध' वाले जोड़े की लाठियों से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार, भाजपा ने TMC पर बोला हमला

Highlights यह घटना कथित तौर पर उत्तरी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में सप्ताहांत में हुई। बंगाल पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन साझा किए गए दृश्यों में एक व्यक्ति खुले में भीड़ के सामने एक महिला को बार-बार लाठियों से मारता हुआ दिखाई दे रहा है।

कोलकाता: बंगाल से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक आदमी को सड़क पर एक महिला समेत दो लोगों की पिटाई करते देखा जा सकता है और लोगों का एक समूह चुपचाप देख रहा है। यह घटना कथित तौर पर उत्तरी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में सप्ताहांत में हुई। बंगाल पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

यह क्रूर हमला 'सलीशी सभा' ​​(कंगारू अदालत) के फैसले के बाद हुआ, जब जोड़े पर अवैध संबंध में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इस्लामपुर के पुलिस अधीक्षक जॉबी थॉमस के ने कहा कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप देखी है और सत्यापन के बाद मामला दर्ज किया है। ऑनलाइन साझा किए गए दृश्यों में एक व्यक्ति खुले में भीड़ के सामने एक महिला को बार-बार लाठियों से मारता हुआ दिखाई दे रहा है।

वह दर्द से चिल्लाती है और भीड़ चुपचाप देखती रहती है। इसके बाद उस आदमी ने महिला के बगल में लेटे आदमी को पीटना शुरू कर दिया। पुरुष महिला को उसके बालों से पकड़ता है और उसे लात मारता भी नजर आ रहा है।

वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करते हुए भाजपा ने सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर हमला किया और सवाल किया, "क्या ममता बनर्जी इस राक्षस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी या उसका बचाव करेंगी जैसे वह शेख शाहजहां के लिए खड़ी हुई थीं?"

सत्तारूढ़ तृणमूल सरकार पर हमला करते हुए, भाजपा और सीपीएम नेताओं ने आरोप लगाया कि हमलावर एक स्थानीय टीएमसी मजबूत नेता तजेमुल था जो स्थानीय विवादों के लिए त्वरित न्याय देने के लिए जाना जाता है।

हालांकि, टीएमसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आरोपी के पास पार्टी में कोई पद नहीं है। तृणमूल जिला अध्यक्ष कनियालाल अग्रवाल ने इस घटना के लिए दंपति के कथित अवैध संबंध को जिम्मेदार ठहराया, जो ग्रामीणों को पसंद नहीं आया। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी इस प्रकरण की जांच कराएगी। टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने घटना की निंदा की लेकिन यह भी बताया कि वाम मोर्चा शासन के दौरान भी ऐसी कंगारू अदालतें आम थीं।

टीएमसी पर निशाना साधते हुए बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का बदसूरत चेहरा है। मालवीय ने आरोप लगाया, "वीडियो में जो आदमी एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है, उसका नाम तजेमुल (इलाके में जेसीबी के नाम से मशहूर) है। वह अपनी 'इंसाफ' सभा के माध्यम से त्वरित न्याय देने के लिए प्रसिद्ध हैं और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान के करीबी सहयोगी हैं।"

This is the ugly face of Mamata Banerjee’s rule in West Bengal.



The guy in the video, who is beating up a woman mercilessly, is Tajemul (popular as JCB in the area). He is famous for giving quick justice through his ‘insaf’ sabha and is a close associate of Chopra MLA Hamidur… pic.twitter.com/fuQ8dVO5Mr