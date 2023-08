कांग्रेस के हाथ खून से भरे हुए हैं, चाहे वह नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर या पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य हिस्से हों: हिमंत बिस्वा सरमा

Highlights सरमा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में 'बांटो और राज करो' कांग्रेस की नीति की पहचान थी मुख्यमंत्री हिमंत ने उल्फा (आई) प्रमुख परेश बरुआ को "अतिथि" के रूप में राज्य का दौरा करने और दशकों में बदली हुई स्थिति को देखने के लिए आमंत्रित किया

गुवाहाटी:मणिपुर हिंसा मामले में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बताया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रारंभिक वर्षों के दौरान अपनाई गई गलत नीति के कारण आज पूर्वोत्तर राज्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से हमारे क्षेत्र में मौजूद विभिन्न विवादों को हल करने में सक्षम नहीं है।

सरमा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में 'बांटो और राज करो' कांग्रेस की नीति की पहचान थी। मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जहां तक ​​पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, कांग्रेस के हाथ खून से भरे हुए हैं, चाहे वह नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर या पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य हिस्से हों।

#WATCH | "I want to clearly state that because of the wrong policy adopted by the Congress Party during the formative years, today Northeastern state is not able to resolve various disputes that exist in our region from the time we've attained freedom," says Assam CM Himanta… pic.twitter.com/fUlCYA961w