विनेश फोगाट जाएंगी संसद! हरियाणा में राज्यसभा की 1 सीट पर होना है चुनाव, BJP के पास संख्या

Highlights कांग्रेस विनेश फोगाट को भेज सकती है राज्यसभा खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा लेकिन सीटों को लेकर फंसा पेंच, जेजेपी पर पूरी तरह से टिका मामला

नई दिल्ली: विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के महिला वर्ग के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल से पहले बाहर होने पर देश भर में माहौल उनको लेकर काफी भावुक हो गया है। अब ऐसे में हरियाणाकांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर हमारे पास संख्या होती तो हम विनेश को राज्यसभा भेज देते। हालांकि, ये संभवनाएं हकीकत में भी बदल सकती हैं, यदि कांग्रेस नेतृत्व में इस बात पर कोई निर्णय होता है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इस समय देश भर में विनेश के फैंस उसी सवाल को लेकर चिंतित है कि उन्हें सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर बाहर कर दिया गया।

आइए ऐसे में हरियाणा विधानसभा का गणित समझते हैं, जिसमें ये पता चलेगा कि किस पार्टी के पास कितनी सीट है। ऐसे में भाजपा के पास 41 सीट है, एनडीए के पास कुल 43 सीटें हैं, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के पास 32 सीट हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 29 और कांग्रेस को समर्थन दे रहे 3 विधायकों का साथ उन्हें मिल रहा है। फिलहाल, इस रेस में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जन नायक पार्टी के पास 10 सीटें हैं, ऐसे में अगर जेजेपी का साथ कांग्रसे को मिल गया तो बड़ी बात नहीं कि राज्यसभा में विनेश फोगाट न पहुंचे।

BIGGEST BREAKING 🚨🔥



Congress is considering to nominate Vinesh Phogat to Rajya Sabha from Haryana ⚡



She can replace Deepender Singh Hooda, whose seat is vacant now



Brilliant initiative by Congress, our National Hero #VineshPhogat deserves all the respect 🇮🇳❤️ pic.twitter.com/bJzrxrS5I7