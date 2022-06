सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिली, चिकित्सकों ने आराम की सलाह दी, ईडी ने जारी किया है नोटिस

Highlights घर पर आराम करने की सलाह दी गई है। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष को आज शाम सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सोनिया गांधी की श्वास नली में ‘फंगल संक्रमण’ है, जिसका उपचार किया गया।

नई दिल्लीः कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सोमवार शाम अस्पताल से छुट्टी मिल गई। चिकित्सकों ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

कोरोना वायरस संक्रमण के बाद की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते 75 वर्षीय सोनिया गांधी को गत 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थीं। रमेश ने कहा, ‘‘कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष को आज शाम सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी गई है।’’

