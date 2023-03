Highlights कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अयोग्य ठहराने के विरोध में आज राजघाट पर 'सत्‍याग्रह' हो रहा है। ऐसे में 'सत्‍याग्रह' में शामिल होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप लगाया था कि भाजपा राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रही है। इस 'सत्‍याग्रह'में पार्टी के कई और बड़े-बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता जाने को लेकर इसके विरोध आज पार्टी एकदिवसीय सत्याग्रह करने जा रही है। इसके लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा राजघाट पहुंच गई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्हें कार से राजघाट पहुंचते हुए देखा गया है।

इस पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि भाजपा राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रही है। वे देश और जनता के लिए लड़ रहे है और हम लोग रुकने वाले नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि इस कारण आज हम गांधी स्मारक जा रहे है और वहां सत्याग्रह करेंगे। इस मामले में पार्टी की अगर माने तो इस तरह के ‘संकल्प सत्याग्रह’ महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के समक्ष सभी प्रांतों एवं जिलों में आयोजित होगा।

#WATCH | Delhi: Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra arrives at Rajghat to attend the party's Sankalp Satyagraha. pic.twitter.com/vkqtb19E6g