Rajasthan Elections 2023: कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, लिस्ट में रघु शर्मा, प्रताप खाचरियावास का नाम शामिल

Highlights गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला से, प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइंस से, परसादी लाल मीना लोलसोट से चुनाव लड़ेंगे इसके अलावा कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत सीट से मैदान में उतारा है इससे पहले कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की छोटी मगर, मजबूत लिस्ट जारी की थी

Rajasthan Assembly Elections 2023: कांग्रेस ने रविवार को आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस लिस्ट में गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला से, प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइंस से, परसादी लाल मीना लोलसोट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत सीट से मैदान में उतारा है। उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी सहयोगी माना जाता है।

गोविंद राम मेघवाल को खाजूवाला निर्वाचन क्षेत्र से, अनिल शर्मा को सदरशहर से, जुबेर खान को रामगढ़ से, मुरारी लाल मीना को दौसा से, रामलाल जाट को मांडल से और प्रमोद जैन भाया को अंता से मैदान में उतारा गया है। दूसरी सूची राजस्थान द्वारा आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के एक दिन बाद आई है।

पहली सूची में, कांग्रेस ने पांच मंत्रियों, 28 मौजूदा विधायकों और 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने वाले एक स्वतंत्र उम्मीदवार को टिकट दिया। पार्टी ने मालवीय नगर से अर्चना शर्मा और सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा है। ये दोनों पिछला चुनाव हार गए थे।





Congress releases the second list of 43 candidates for the upcoming Rajasthan Assembly Elections.



