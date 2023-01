कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सूची में खड़गे, राहुल गांधी समेत 40 नेताओं के नाम

Highlights सूची में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, प्रियंका गांधी वाड्रा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत 40 नाम शामिल 60 विधानसभा क्षेत्रों वाले इस राज्य में मतदान 16 फरवरी को होगा और मतगणना दो मार्च को की जाएगी

नई दिल्ली: आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव (Tripura Assembly Polls 2023) को लेकर सभी सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में शनिवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इस सूची में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, प्रियंका गांधी वाड्रा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल के सीएम एसएस सुक्खू, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं।

60 विधानसभा क्षेत्रों वाले इस राज्य में मतदान 16 फरवरी को होगा और मतगणना दो मार्च को की जाएगी। जबकि उम्मीदवार 30 जनवरी तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 31 जनवरी को की जाएगी और उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि दो फरवरी है। चुनाव आयोग के अनुसार, 28,13,478 मतदाता आगामी चुनाव में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं। अंतिम मतदाता सूची में रिकॉर्ड 65,044 नए मतदाताओं को शामिल किया गया है।

