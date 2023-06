कांग्रेस में बदलाव शुरू, शक्ति सिंह गोहिल होंगे गुजरात इकाई के अध्यक्ष, दिल्ली-हरियाणा के प्रभारी बने बाबरिया, जानें मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पर कौन

Highlights वर्षा गायकवाड़ को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दीपक बाबरिया को दिल्ली एवं हरियाणा में पार्टी के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। गोहिल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जगदीश ठाकोर का स्थान लेंगे।

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव 2024 और कई राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस में बदलाव शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल को गुजरातकांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लोकसभा सांसद वी वैथिलिंगम को पुडुचेरी कांग्रेस अध्यक्ष और वर्षा गायकवाड़ को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

Rajya Sabha MP Shaktisinh Gohil appointed as Gujarat Congress president. Lok Sabha MP V Vaithilingam appointed as Puducherry Congress president and Varsha Gaikwad appointed as Mumbai Congress president. pic.twitter.com/Ea6ciB3Xgo