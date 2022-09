Congress President Polls: खड़गे ने 14 तो शशि थरूर ने जमा किए 5 फॉर्म और केएन त्रिपाठी ने एक, कल होगी फॉर्मों की जांच

Highlights उन्होंने कहा- कल, हम फॉर्मों की जांच करेंगे और कल शाम हम उन फॉर्मों की घोषणा करेंगे जो वैध हैं मधुसूदन मिस्त्री ने कहा- इन 3 में से कोई भी पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पूरी प्रक्रिया में तटस्थ रहेंगी

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज कांग्रेस के तीन नेताओं के द्वारा नामांकन फॉर्म जमा किए गए। कांग्रेस नेता और पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने जानकारी देते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 14 फॉर्म, शशि थरूर द्वारा 5 और केएन त्रिपाठी द्वारा 1 फॉर्म जमा किए गए। उन्होंने कहा कि कल, हम फॉर्मों की जांच करेंगे और कल शाम हम उन फॉर्मों की घोषणा करेंगे जो वैध हैं। यानि वैध फॉर्मों की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा हो जाएगी।

कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि इन 3 (खड़गे, थरूर और त्रिपाठी) में से कोई भी पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। वे अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पूरी प्रक्रिया में तटस्थ रहेंगी और अगर कोई दावा करता है कि उनके पास उनका आशीर्वाद है, तो यह गलत है।

