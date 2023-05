पार्टी लाइन से हटकर पीएम द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के समर्थन में सामने आए प्रमोद कृष्णम, ट्वीट कर कहा 'देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे...'

By आजाद खान | Published: May 29, 2023 09:36 AM

बिना किसी का नाम लिए हुए पीएम द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन को कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सही बताया है और कहा है कि 'धर्म 'दण्ड' स्थापित हो गया. देवता 'पुष्प' बरसाने लगे और 'गधे' चिल्लाने लगे. #myparilamentmypride.'

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो