द्रौपदी मुर्मू को 'राष्ट्रपत्नी' कहने पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को लताड़ा, कहा- देश से माफी मांगे कांग्रेस

Highlights केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा- कांग्रेस हर तरह से एक आदिवासी को कमजोर करने की कोशिश करती रही है कहा- यह राष्ट्रपति के खिलाफ एक जानबूझकर किया गया सेक्सिस्ट अपमान था अधीर रंजन चौधरी ने कहा- जुबान फिसलने के कारण मुंह से निकल गया शब्द

नई दिल्ली:कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 'राष्ट्रपत्नी' कहने पर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को लताड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए। गुरुवार को निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर तरह से एक आदिवासी को कमजोर करने की कोशिश करती रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू एक स्व-निर्मित और सफल नेता हैं। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी को लेकर भाजपा की मांग है कि कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे।

राज्यसभा में उन्होंने कहा कि ऐसे समय में पूरा देश एक आदिवासी पृष्ठभूमि से एक स्व-निर्मित महिला के राष्ट्रपति के रूप में चयन पर खुशी मना रहा है, दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता उनका अपमान इस तरह से कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से माफी की मांग करती हूं जो खुद एक महिला हैं।" उन्होंने कहा कि गांधी ने चौधरी को लोकसभा में बोलने के लिए नेता नियुक्त किया और उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया।

"It was not a slip of tongue. It was a deliberate, sexist insult against the President...We demand an apology from the president of the @INCIndia."



- Smt @nsitharaman while speaking in Rajya Sabha on Congress MP @adhirrcinc's objectionable remarks. pic.twitter.com/CQrgAPy9uM