Lok Sabha elections 2024: कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया, 5 न्याय की बात की

Lok Sabha elections 2024: कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय की बात की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में इसे जारी किया गया।

अपने घोषणापत्र में कांग्रेस पार्टी में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय का जिक्र किया है। अन्याय काल के अंधेरे को दूर करने और भारत के लोगों के लिए एक समृद्ध, न्याय से भरे और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का रास्ता बनाने का वादा किया गया है।

कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि पार्टी जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी और ससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।

Congress Party in its manifesto says that the party will conduct a nationwide Socio-Economic and Caste Census to enumerate the castes and sub-castes and their socio-economic conditions and it will pass a constitutional amendment to raise the 50 per cent cap on reservations for… pic.twitter.com/DgK1plJ7Rt

कांग्रेस के घोषणापत्र पर पार्टी सांसद पी. चिदंबरम ने कहा , "मैंने हमेशा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि मोदी सरकार अमीरों की, अमीरों द्वारा और अमीरों के लिए सरकार है। यह सरकार केवल इस देश का 1% शीर्ष के हितों से प्रेरित है। लेकिन हमें नीचे के 50% को भी देखना होगा जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि संपन्न लोग। यह अनुमान लगाया गया है कि इस देश में 23 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं। लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा और हम वादा करते हैं कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार 2024 में सत्ता में आती है, तो हम अगले 10 वर्षों में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे।"

#WATCH | Delhi: On the Congress manifesto, party MP P Chidambaram says, "I have always accused the BJP Govt and said that Modi Govt is the government of the rich, by the rich and for the rich. This Govt is driven only by the interests of the top 1% of this country but we have to… pic.twitter.com/bwCiUw9Cug