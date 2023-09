Congress MP Rahul Gandhi: कीर्तिनगर में लकड़ी कारीगरों से मिले राहुल गांधी, सोशल मीडिया मंचों पर साझा की तस्वीरें

Highlights औजार भी इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। मज़बूती और खुबसूरती तराशने में माहिर! राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ अब भी जारी है।

Congress MP Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में लकड़ी के कारीगरों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें ‘एक्स’ सहित कई अन्य सोशल मीडिया मंचों पर साझा की।

