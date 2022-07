कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद गोवा में कांग्रेस विधायक को डरा धमका रहे बीजेपी के लोग, खड़गे बोले-लोकतंत्र के लिए सही नहीं...

Highlights माइकल लोबो, दिगंबर कामत, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई और डिलायला लोबो से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने लोबो को 40 सदस्यीय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया है। कांग्रेस में फूट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं।

बेंगलुरुः मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला किया। खड़गे ने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद गोवा में कांग्रेस विधायक को भाजपा के लोग डरा धमका रहे हैं। अब (गोवा में) अपनी सरकार को मजबूत बनाने के लिए वे और विधायक ले रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे ने कहा कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनके पास विधायकों की कमी है। डरा धमका के बीजेपी ये काम कर रही है। वो हर जगह यही कर रहे हैं। उन्होंने पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी यही किया है और अब गोवा में कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने हमारी सरकार गिराई थी।

They ( BJP) have done it earlier in Karnataka, MP also & are doing it now also...Earlier also they toppled our govt. Now to make their govt strong (in Goa) they're taking more MLAs. They're doing this as they are short of MLAs for Presidential polls: Mallikarjun Kharge, Congress pic.twitter.com/xJwdY6KsOo