5000 चीन निर्मित ड्रोन, कीमत 15000 रुपये?, हमने 15 लाख रुपये की मिसाइलें लॉन्च कीं, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने दिया विवादित बयान, देखें वीडियो

Highlights सेना को हुए किसी भी नुकसान के बारे में "सवाल उठाए जा रहे हैं।" कोई राफेल लड़ाकू विमान गिराया गया या नहीं। वडेट्टीवार ने ऑपरेशन पर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है।

नागपुरः कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बुधवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। ऐसी चर्चा है कि उन्होंने (पाकिस्तान ने) 5,000 चीन निर्मित ड्रोन लॉन्च किए और प्रत्येक ड्रोन की कीमत 15,000 रुपये थी। 15,000 रुपये के प्रत्येक ड्रोन को नष्ट करने के लिए, हमने 15 लाख रुपये की मिसाइलें लॉन्च कीं। यह चीन की रणनीति का एक हिस्सा था। ऐसी भी चर्चा है कि हमारे 3-4 राफेल जेट मार गिराए गए। सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद भारतीय सेना को कोई नुकसान हुआ या हताहत हुआ।

#WATCH | Nagpur | Congress leader Vijay Wadettiwar says, "...There are discussions that they (Pakistan) launched 5,000 China-made drones and the value of each drone was Rs 15,000. To destroy each drone worth Rs 15,000, we launched missiles worth Rs 15 lakhs. This was a part of… pic.twitter.com/M9l4NEqW1p — ANI (@ANI) May 21, 2025

Mumbai, Maharashtra: On Congress MLA Vijay Wadettiwar's statement, CM Devendra Fadnavis says, "I always say, one should not respond to fools. Those who have no sense of duty towards the nation, society, or the armed forces, who don’t understand that our soldiers risk their lives… pic.twitter.com/X2hBmPiGZI— IANS (@ians_india) May 21, 2025

'Rs 15L missiles spent on Rs 15K drones'- Cong leader #VijayWadettiwar mocks #OperationSindoor



Whatever Vijay Wadettiwar or any other leader has said — all such statements are condemnable... We want to stand with the govt, with the nation, and with our armed forces: @ANANDDUBEYK… pic.twitter.com/CsUv2Wg0Sp— TIMES NOW (@TimesNow) May 21, 2025

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को हुए किसी भी नुकसान के बारे में "सवाल उठाए जा रहे हैं।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्देश पर शत्रुता समाप्त करने के लिए सहमत हुआ, लेकिन लोगों को यह जानने का हक है कि कोई राफेल लड़ाकू विमान गिराया गया या नहीं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार की ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तानी हमलों पर भारतीय सेना की प्रतिक्रिया पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिन लोगों में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना नहीं है, वे "मूर्ख" हैं और उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। वडेट्टीवार ने ऑपरेशन पर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है।

उन्होंने इसके खर्च पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, "मूर्खों को क्या कहा जा सकता है? कांग्रेस के नेताओं को चीजों के बीच अंतर नहीं दिखता है; उनके लिए, खेतों में किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन और लड़ाकू ड्रोन के बीच कोई अंतर नहीं है। तो, ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाना चाहिए? कांग्रेस नेताओं का एकमात्र काम सेना का मनोबल गिराना है।"

