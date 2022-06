Congress: कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत को दी बड़ी जिम्मेदारी, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति

Highlights सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के पूर्व सांसद हर्षवर्धन की बेटी हैं। राजनीति में आने से पहले सुप्रिया पत्रकार रह चुकी हैं। रणदीप सुरजेवाला पार्टी महासचिव एवं कर्नाटक के पार्टी प्रभारी बने रहेंगे।

नई दिल्लीः कांग्रेस में फेरबदल का दौर शुरू हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने बदलाव शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को पार्टी के सोशल मीडिया एवं डिजिटल मीडिया मंच की प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी है।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सुप्रिया की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सुप्रिया ने रोहन गुप्ता का स्थान लिया है। गुप्ता को कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है।

Congress leader Supriya Shrinate has been appointed as a Chairperson of Social media and digital platforms in the Communications dept with immediate effect pic.twitter.com/tzOwYgFkgl