भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मांगी माफी, कही यह बात

Highlights भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाने के लिए शशि थरूर ने माफी मांगी है। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसी चीजें कोई जानबूझकर नहीं करता है। आपको बता दें कि इसके लिए सोशल मीडिया पर वे काफी ट्रोल भी हुए है।

नई दिल्‍ली: कांग्रेस अध्‍यक्ष पद चुनाव के घोषणा पत्र में भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाने के कारण शशि थरूर ने 'बिना शर्त माफी' मांगी है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि ऐसी चीजे कोई जानबूझकर नहीं करता है।

आपको बता दें कि शशि थरूर द्वारा जारी घोषणा पत्र में भारत के नक्शे से जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख वाला हिस्सा गायब था। ऐसे में इसे लेकर बहुत विवाद हुआ और कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हुए थे।

भारत के नक्शे से जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख के हिस्से को नहीं दिखाने पर शशि थरूर ने माफी मांगी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "कोई भी ऐसी चीजें जानबूझकर नहीं करता। वालेंटियर्स की एक छोटी सी टीम ने गलती की। हमने इसे तुरंत सुधार लिया है और मैं इस गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं।"

Congress presidential candidate Shashi Tharoor's manifesto for the election shows a distorted map of India, part of J&K omitted from Dr Tharoor’s manifesto. (Document source: Shashi Tharoor’s Office) pic.twitter.com/Xo47XUirlL

आपको बता दें कि कांग्रेस अध्‍यक्ष पद चुनाव के लिए शशि थरूर ने घोषणापत्र जारी किया था। इस घोषणापत्र में भारत के नक्शे से जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख वाला हिस्सा गायब था। ऐसे में इसे लेकर काफी विवाद हुआ है और वे काफी ट्रोल भी हुए है।

Re the troll storm on a manifesto map: No one does such things on purpose. A small team of volunteers made a mistake. We rectified it immediately &I apologise unconditionally for the error. Here’s the manifesto:

English: https://t.co/aKPpji9Z8M

Hindi: https://t.co/7tnkY9kTiO