Watch: राहुल गांधी ने खरीदी नंदिनी आइसक्रीम, डेयरी ब्रांड को कर्नाटक की शान बताया

Highlights विवादों के बीच राहुल गांधी ने नंदिनी पार्लर का दौरा कर आइस्क्रीम खरीदी है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने इस ब्रांड को ‘कर्नाटक का गौरव’ बताया है। इस दौरान उनके साथ डी.के. शिवकुमार और के. सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे।

बेंगलुरु: नंदिनी बनाम अमूल विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक नंदिनी आइसक्रीम खरीदी और इस ब्रांड को ‘कर्नाटक का गौरव’ बताया है। उन्होंने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के प्रमुख ब्रांड नंदिनी को ‘सर्वश्रेष्ठ’ भी बताया। गुजरात के अमूल द्वारा इस ब्रांड के अधिग्रहण की आशंका के बीच कांग्रेस नेता ने यह कदम राज्य में पार्टी नेताओं द्वारा घरेलू डेयरी ब्रांड का पुरजोर समर्थन करने के मद्देनजर उठाया है।

#KarnatakaAssemblyElections | Amid row over the entry of Amul in the state, Congress leader Rahul Gandhi, state party chief DK Shivakumar and general secretary KC Venugopal visited Nandani Milk parlour in JP Nagar, Bengaluru. pic.twitter.com/JzfJrTP5uf