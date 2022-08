महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रियंका ने कहा- आम जनता महंगाई से तड़प रही है और इन्हें दिखाई नहीं देती

Highlights प्रियंका ने कहा- बीजेपी के मंत्री महंगाई नहीं देख सकते, हम उन्हें पीएम हाउस की ओर मार्च करके महंगाई दिखाना चाहते हैं पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा- पीएम मोदी ने देश की संपत्ति अपने दोस्तों को सौंप दी है। कांग्रेस महासचिव ने कहा- आम जनता महंगाई से तड़प रही है

नई दिल्ली: देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक मार्च करते हुए जा रहे कांग्रेस के राहुल गाधी समेत अन्य सांसदों और नेताओं को हिरासत में लिया गया।

जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम हाउस की ओर मार्च निकालना चाहा। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्तारूढ़ दल भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वे सोचते हैं कि विपक्ष का गला घोंटा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि चूंकि उनके मंत्री महंगाई नहीं देख सकते, हम उन्हें पीएम हाउस की ओर मार्च करके महंगाई दिखाना चाहते हैं... पीएम मोदी ने देश की संपत्ति अपने दोस्तों को सौंप दी है। उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। आम जनता महंगाई से तड़प रही है।





#WATCH | They (BJP) think Opposition can be muzzled. As their ministers can't see inflation, we want to show them inflation by marching towards PM house...PM Modi has handed over the assets of country to his friends:Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra



(Source: AICC) pic.twitter.com/PWtH7EC2dI