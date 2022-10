'हम अपशब्द नहीं कहते, हम केवल...', आप पर पीएम मोदी की चुटकी के बाद जयराम रमेश ने कही ये बात

Highlights जयराम रमेश ने कहा कि पीएम का रोना है कि कांग्रेस ने उन्हें 'गाली देने' के लिए आप को आउटसोर्स किया है ये पूरी तरह से गलत है! उन्होंने कहा कि हम इसी तरह की अन्य प्रजातियों का उपयोग करके झूठजीवी को उजागर करने के लिए आउटसोर्स नहीं करते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने हंगामा करने और मेरे खिलाफ अपशब्द कहने का ठेका दूसरों को दे दिया है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ अपशब्द कहने का ठेका किसी और को दे दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा, "अचानक वे चुप हो गए हैं। उन्होंने हंगामा करने और मेरे खिलाफ अपशब्द कहने का ठेका दूसरों को दे दिया है। वे चुपचाप गांवों तक जा रहे हैं और लोगों को वोट देने के लिए कह रहे हैं।" वहीं, मोदी के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा, "पीएम का रोना है कि कांग्रेस ने उन्हें 'गाली देने' के लिए आप को आउटसोर्स किया है ये पूरी तरह से गलत है! हम अपशब्द नहीं कहते हैं। हम केवल पीएम के मुंह से निकलने वाले असत्य के वादों की ओर इशारा करते हैं। हम इसी तरह की अन्य प्रजातियों का उपयोग करके झूठजीवी को उजागर करने के लिए आउटसोर्स नहीं करते हैं।"

PM cries that the Congress has outsourced ‘abusing’ him to AAP Completely wrong!

1. We don't abuse. We only point out the litany of falsehoods that flow from the PM's mouth, every time he opens it.

2. We don’t outsource exposing Jhootjeevi by using another of the similar species.