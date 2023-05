Karnataka Election 2023: 'कर्नाटक की जनता का आर्शीवाद मेरे साथ...दर्ज करूंगा बड़ी जीत', बोले कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार, देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने अपनी जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारी अंतर से जीत दर्ज करने वाले है। इससे पहले शेट्टार ने आज लिंगायत समुदाय के संतों से मुलाकात भी की है।

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार चुनाव में जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार उनके साथ लोगों का आशीर्वाद है और वे इस बार भारी अंतर से जीत दर्ज करेंगे। अपने बयान में उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी जिक्र किया है और कहा है कि उनकी मौजूदगी से मदद मिल रही है।

बता दें कि इससे पहले आज सुबह कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने हुबली में लिंगायत समुदाय के संतों से मुलाकात भी की थी। इस दौरान पार्टी नेता शमनूर शिवशंकरप्पा भी उनके साथ मौजूद थे। उधर भाजपा भी राज्य में चुनाव प्रचार को अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में बेंगलुरु में पीएम मोदी ने भी आज सुबह आठ किलोमीटर का लंबा रोड शो किया है जिसे देखने को लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जगदीश शेट्टार ने कहा है कि इस बार लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है और भी लोग मेरे समर्थन में आ रहे हैं, इसलिए मैं भारी अंतर से जीत दर्ज करूंगा। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि लोग में समर्थन करने के लिए मेरे घर भी आ रहे है और मैं जब बाहर जा रहा हूं तो लोग मुझे वहां भी मिल रहे है। उन्होंने बताया कि लोग उनसे कॉलेज में भी मिलने आ रहे है और वे पूरा उनका समर्थन भी कर रहे है।

