पीएम मोदी पर आधारित BBC डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे का भाजपा को समर्थन, जानें क्या कहा

Highlights कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर उठे विवाद के बीच फिल्म पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्थानों पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विचारों को रखना देश की संप्रभुता को "कमजोर" करेगा। केंद्र ने पिछले सप्ताह डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।

नई दिल्ली: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर उठे विवाद के बीच फिल्म पर आपत्ति जताई। अनिल एंटनी ने अपनी पार्टी और नेता राहुल गांधी से अलग रुख अपनाते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट में कहा कि भारतीय संस्थानों पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विचारों को रखना देश की संप्रभुता को "कमजोर" करेगा।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े मतभेदों के बावजूद मुझे लगता है कि भारतीय पूर्वाग्रहों के एक लंबे इतिहास के साथ ब्रिटेन के एक राज्य प्रायोजित चैनल बीबीसी, और इराक युद्ध के पीछे मस्तिष्क वाले जैक स्ट्रॉ के विचारों को भारतीय संस्थानों पर रखने वाले लोग एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं, हमारी संप्रभुता को कमजोर करेगा।"

Despite large differences with BJP, I think those in 🇮🇳 placing views of BBC, a 🇬🇧 state sponsored channel with a long history of 🇮🇳 prejudices,and of Jack Straw, the brain behind the Iraq war, over 🇮🇳 institutions is setting a dangerous precedence,will undermine our sovereignty.