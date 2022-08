नेशनल हेरल्ड केस: 'कांग्रेस भारत के पूरे बुनियादी ढांचे के खिलाफ लड़ रही है', ईडी की कार्रवाई पर बोले राहुल गांधी

नई दिल्ली: नेशनल हेरल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र ने देश के सभी लोकतांत्रिक संस्थानों पर नियंत्रण कर लिया है।

इसके साथ ही वायनाड के सांसद ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनकी पार्टी भारत के पूरे बुनियादी ढांचे से लड़ रही है। गांधी ने कहा कि केंद्र ने अपने लोगों को विभिन्न संस्थानों में तैनात कर उन पर कब्जा कर लिया है।

महंगाई और बेरोजगारी को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन का नेतृत्व करने से पहले राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा,‘‘हिंदुस्तान में लोकतंत्र की मौत हो रही है। जो इस देश ने 70 साल में बनाया, उसे आठ साल में खत्म कर दिया गया। आज देश में लोकतंत्र नहीं है। आज चार लोगों की तानाशाही है। पूरा देश इसे जानता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम महंगाई, बेरोजगारी, समाज में हिंसा की स्थिति का मुद्दा उठाना चाहते हैं। हमें संसद के बाहर और भीतर बोलने नहीं दिया जाता है। सरकार दो-तीन बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है।’’

एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मैं जितनी सच्चाई बोलूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी समस्या है कि मैं सच्चाई बोलता हूं। मैं महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाऊंगा। जो डरता है, वही धमकाता है।’’

एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘ हिटलर भी चुनाव जीत कर आया था...हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी की सारी संस्थाएं उसके हाथ में थी... मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दें, फिर मैं दिखाऊंगा चुनाव कैसे जीता जाता है।’’

