National Herald case: नेशनल हेरल्ड मामले में सोनिया गांधी से 6 घंटे की पूछताछ, कल फिर पेश होने को कहा, राहुल गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन, देखें वीडियो

नई दिल्लीः कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेरल्ड मामले में करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली में ईडी कार्यालय से रवाना हुईं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं एवं सांसदों ने प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी को ईडी के सामने कल फिर पेश होने को कहा गया है।

मुख्य विपक्षी दल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया और कहा कि ‘सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा।’ राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य सांसदों ने संसद भवन से मार्च निकाला तथा वे राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर रोक दिया।

इसके बाद इन नेताओं ने वहां धरना दिया। कुछ देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल ने आरोप लगाया, ‘‘मोदी जी राजा हैं और भारत में पुलिस राज है।’’ बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोज़गारी पर चर्चा नहीं कर सकते। पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके, हमें गिरफ़्तार करके भी, कभी चुप नहीं करा पाओगे। 'सत्य' ही इस तानाशाही का अंत करेगा।’’

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘देश के ‘राजा’ का हुक्म है - जो बेरोज़गारी, महंगाई, गलत जीएसटी, अग्निपथ पर सवाल पूछेगा - उसे कारागृह में डाल दो। भले ही मैं अभी हिरासत में हूं, भले ही देश में अब जनता की आवाज़ उठाना जुर्म हो, लेकिन वो हमारा हौंसला कभी नहीं तोड़ पाएंगे।’’

Congress interim president Sonia Gandhi has been asked to reappear tomorrow before ED in the National Herald case: Sources (File pic) pic.twitter.com/Mtxj722GGQ

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे और कई अन्य कांग्रेस सांसदों के साथ धक्कामुक्की की और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा करवाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने ट्वीट किया, ‘‘भाजपा की तानाशाही अब खुलकर सामने है। संसद में जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकते और सड़क पर जनता की आवाज नहीं उठा सकते। पुलिस और एजेंसियां लगाकर तानाशाह सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह सच की लड़ाई है, न झुकेंगे, न डरेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे।’’

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘‘पुलिस ने कांग्रेस सांसदों को विजय चौक पर रोक दिया। हमें राष्ट्रपति भवन जाने से रोक दिया गया। जबरन गिरफ्तार कर लिया गया।’’ कांग्रेस का कहना है कि पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे उसके कई नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

#UPDATE | Congress interim president Sonia Gandhi leaves from the ED office in Delhi after around 6 hours of questioning in the National Herald case. pic.twitter.com/3oYSVqn0pn