सेंगोल को लेकर कांग्रेस ने उठाए थे सवाल, भड़के अमित शाह ने पूछा- कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है?

Highlights गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के दावे पर पलटवार किया सेंगोल को लेकर जयराम नरेश ने उठाए थे सवाल कहा था- सेंगोल के सत्ता हस्तांतरित किये जाने का प्रतीक होने के दस्तावेजी प्रमाण नहीं

नई दिल्ली: गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के उस दावे पर पलटवार किया है जिसमें कहा गया है कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ‘राजदंड’ (सेंगोल) को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित किये जाने का प्रतीक बताया हो।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए कहा था कि सेंगोल को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। इसके जवाब में अमित शाह ने दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में शाह ने लिखा, "अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ, थिरुवदुथुराई अधीनम ने खुद भारत की आजादी के वक्त सेंगोल के महत्व के बारे में बताया था। कांग्रेस अधीनम के इतिहास को झूठा बता रही है! कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है।"

Now, Congress has heaped another shameful insult. The Thiruvaduthurai Adheenam, a holy Saivite Mutt, itself spoke about the importance of the Sengol at the time of India’s freedom. Congress is calling the Adheenam’s history as BOGUS! Congress needs to reflect on their behaviour.