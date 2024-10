Haryana Assembly Polls 2024: हरियाणा में हो गया खेल! पहले आगे और अब पीछे हो गई कांग्रेस, बोले जयराम रमेश

Haryana Assembly Polls 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मतों की गिनती जारी है। सुबह करीब 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के शुरुआती रूझान आने शुरू हो गए हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। इस बीच, हरियाणा में आए रूझानों को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बीजेपी के आगे निकल जाने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतगणना के आंकड़े अपलोड किए जाने की शिकायत की।

जयराम रमेश ने ट्वीट किया, "लोकसभा चुनावों की तरह, हरियाणा में भी हम देख रहे हैं कि ईसीआई की वेबसाइट पर अप-टू-डेट रुझान अपलोड करने में फिर से कमी आ रही है। क्या भाजपा पुराने और भ्रामक रुझान साझा करके प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।"

#WATCH | #HaryanaAssemblyPolls2024 | Delhi: Congress General Secretary in-charge Communications, Jairam Ramesh says, "There is no need to be disheartened...The game is not over. Mind games are being played. We will not deter, there is no need to be disheartened. We are going to… pic.twitter.com/pKmMSEOgnk