Jharkhand: सरकार गठन में देरी के आरोपों के बीच कांग्रेस, चंपई सोरेन की जेएमएम ने झारखंड विधायकों को सुरक्षित स्थान पर छुपाया

Highlights विधायकों को "सुरक्षित स्थान" से हवाई अड्डे पर स्थानांतरित कर दिया गया है इससे पूर्व कांग्रेस और जेएमएम ने गुरुवार को अपने विधायकों को एकजुट किया झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, विधायकों को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जाएगा

रांची: सरकार गठन में जानबूझकर देरी के आरोपों के बीच कांग्रेस और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने गुरुवार को अपने विधायकों को एकजुट कर लिया। चंपई सोरेन द्वारा झारखंड के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात करने और सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग करने के कुछ घंटों बाद, कांग्रेस ने अपने विधायकों को "सुरक्षित स्थान" से हवाई अड्डे पर स्थानांतरित कर दिया। एएनआई की खबर के मुताबिक विधायकों के तेलंगान में लाया जा रहा है। न्यूज एजेंसी ने हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे के बाहर बसें खड़ी होने की तस्वीरें जारी की है। हालांकि बाद में कम दृश्यता की वजह से विमान उड़ान नहीं भर सका।

#WATCH | Telangana: Buses placed outside Begumpet airport in Hyderabad. MLAs of JMM-led ruling alliance in Jharkhand have departed from Ranchi Airport and are likely to reach Hyderabad soon. pic.twitter.com/B1nRKSVTuD

इससे पूर्व झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, "हम हवाई अड्डे जा रहे हैं। आप जानते हैं कि वे किस तरह के लोग हैं, वे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कुल 43 विधायक जा रहे हैं।" गुरुवार शाम झामुमो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन और पार्टी के विधायक भी रांची एयरपोर्ट पहुंचे। उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जाएगा।

झामुमो विधायकों द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन की जगह लेने वाले नेता के रूप में चुने गए चंपई सोरेन ने उन्हें समर्थन पत्र सौंपने के एक दिन बाद आज राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा, "हमने राज्यपाल से मांग की है कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। राज्यपाल ने भी हमें आश्वासन दिया है कि प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। फिलहाल हमने 43 विधायकों के समर्थन के साथ रिपोर्ट सौंप दी है। हमें उम्मीद है कि संख्या 46-47 तक पहुंच जाएगी इसलिए कोई समस्या नहीं है। हमारा 'गठबंधन' बहुत मजबूत है।''

#WATCH | Ranchi: Jharkhand Congress president Rajesh Thakur says, "3-4 MLAs will stay in Ranchi to keep a watch here. We have enough numbers to form the government...All 43 MLAs are together, we have full confidence...We will keep meeting the Governor until he calls us to form… pic.twitter.com/BMNTq40Xlv