‘ये घटियापन माफी के लायक नहीं’: कांग्रेस ने महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने के लिए नीतीश कुमार की आलोचना की, वीडियो जारी कर मांगा इस्तीफा, WATCH

पटना: कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। यह मामला पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचते हुए दिख रहे हैं। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, "ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इनकी बेशर्मी देखिए- एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच लिया।"

राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए पार्टी ने कहा, "बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी नीच हरकत कर रहा है। सोचिए- राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी?" उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस ने कहा, "नीतीश कुमार को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये घटियापन माफी के लायक नहीं है।" रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना मुख्यमंत्री आवास पर हुए एक अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के दौरान हुई, जहाँ नए भर्ती हुए आयुष डॉक्टरों को उनके अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे थे।

वीडियो में दिख रही महिला की पहचान नुसरत परवीन के रूप में हुई है। फुटेज में, नीतीश कुमार अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद उनसे उनके हेडस्कार्फ़ के बारे में पूछते और उसे हटाने का निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले कि वह जवाब दे पातीं, कथित तौर पर उन्होंने खुद ही उनका हिजाब नीचे खींच दिया।

मुख्यमंत्री की इस हरकत से महिला साफ़ तौर पर हैरान दिखीं, जबकि इवेंट में मौजूद दूसरे लोग बैकग्राउंड में हंसते हुए दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इवेंट में कुल 1,283 आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए, जिनमें 685 आयुर्वेदिक, 393 होम्योपैथिक और 205 यूनानी प्रैक्टिशनर शामिल थे।

