कांग्रेस ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल-1 दुर्घटना के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार; केंद्र ने जारी किया स्पष्टीकरण

Highlights कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही का भी आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बीच छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। केंद्र ने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी ने किसी अन्य इमारत का उद्घाटन किया था, न कि उस इमारत का।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली हवाईअड्डे के टर्मिनल 1 के बाहर छतरी के एक हिस्से के ढहने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि पीड़ितों को भ्रष्ट, अयोग्य और स्वार्थी सरकार के कार्यों का खामियाजा भुगतना पड़ा। पार्टी ने सरकार पर भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही का भी आरोप लगाया।

राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बीच छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जब उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 के पास एक इमारत का उद्घाटन किया था तो उन्होंने उनके शासन की प्रशंसा की थी। इस बीच केंद्र ने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी ने किसी अन्य इमारत का उद्घाटन किया था, न कि उस इमारत का।

खड़गे ने कहा कि इस दुर्घटना ने पीएम मोदी के उन दावों की पोल खोल दी है कि उनके शासन में भारत के पास विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा था। उन्होंने एक्स पर लिखा, "मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में ताश के पत्तों की तरह गिरे घटिया बुनियादी ढांचे के ढहने के लिए भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही जिम्मेदार है।"

