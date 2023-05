कर्नाटक विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बेंगलुरु बुलाया, वोटों की गिनती जारी

Highlights कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बेंगलुरु बुलाया कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान हुआ था 13 मई को वोटों की गिनती शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हो गई

Karnataka Election Result 2023: कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान हुआ था। 13 मई को वोटों की गिनती शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हो गई। 13 मई की सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू हुई उसके बाद से ही कांग्रेस उत्साहित है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। इस बीच कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों से बेंगलुरु पहुंचने को कहा है। वोटों की गिनती जारी होने के बीच ही सभी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को बेंगलुरु बुलाने को किसी भी तरह के तोड़-फोड़ से बचने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

Karnataka | Congress asks all its MLAs to reach Bengaluru today as the counting of votes in Assembly elections continue; Congress leading in 25 seats