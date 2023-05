केजरीवाल और केसीआर जैसे नेताओं पर भरोसा नहीं, विपक्षी एकता के लिए नीतीश के प्रयासों पर बोली कांग्रेस

By भाषा | Published: May 28, 2023 07:27 AM

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने, “बहरहाल, हम यह नीतीश बाबू के विवेक पर छोड़ देते हैं। वह तय कर सकते हैं कि उन्हें किसे साथ लेकर चलना है।”

केजरीवाल और केसीआर जैसे नेताओं पर भरोसा नहीं, विपक्षी एकता के लिए नीतीश के प्रयासों पर बोली कांग्रेस