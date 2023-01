Congress: कांग्रेस में बदलाव, मणिकराव ठाकरे होंगे तेलंगाना प्रभारी, मणिकम टैगोर को गोवा का प्रभार

Highlights तेलंगाना में 2023 में चुनाव है। बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा में टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस ने संगठन में पेंच कसना शुरू कर दिया है।

नई दिल्लीः नए साल 2023 की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस में बदलाव शुरू हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कई बदलाव किए। कांग्रेस ने मणिकराव ठाकरे को मणिकम टैगोर के स्थान पर तेलंगाना का प्रभारी नियुक्त किया, टैगोर को मिला गोवा का प्रभार दिया गया है।

तेलंगाना में इसी साल चुनाव है। बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा में टक्कर देखने को मिल सकती है। गोवा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव बाद कई कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन में पेंच कसना शुरू कर दिया है।

Congress appoints Manikrao Thakre as AICC in-charge of Telangana and Manickam Tagore as in-charge of Goa. pic.twitter.com/LzTdSYHF3K